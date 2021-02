La décision de la commission des compétitions de la CAF de faire jouer les deux matchs du MC Alger face à l'ES Tunis et du CRB devant Mamelodi Sundonwns de la 2e journée de la phase des poules de la Ligue des champions sur la même pelouse du stade du 5-Juillet a surpris plus d'un, en Algérie. Et d'aucuns se demandent si une des deux équipes demanderait la reprogrammation de son match au moment où d'autres s'interrogent si la FAF va saisir la CAF pour tenter de reprogrammer un des deux matchs ou encore si les deux matchs se joueront comme l'a décidé l'instance continentale? Mais, apparemment les deux matchs se joueront finalement au stade du 5-Juillet puisque les Sud-Africains ont annoncé qu'ils ont reçu leurs visas et leur autorisation pour venir à Alger. Mieux encore, les responsables de Mamelodi Sundowns ont annoncé qu'ils rejoindront Alger dès demain après leur match de championnat de la première division DSTV contre Baroka FC prévu aujourd'hui. Or, il se trouve que le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, a appelé, lundi dernier, à la délocalisation du match de Ligue des champions CR Belouizdad-Mamelodi Sundowns (Gr. B), prévu le 23 février à Alger, en raison des risques de contamination au variant sud-africain. «Le déroulement de cette rencontre en Algérie représente un risque réel. La situation en Afrique du Sud est hors de contrôle en raison du variant du Covid-19. Le match doit être délocalisé pour éviter toute propagation du virus», a-t-il indiqué à l'APS. Et là, il est très important de se poser les deux questions suivantes: D'abord, si on n'accepte pas de jouer ce match contre les Sud-Africains à cause de ce variant du Covid-19 qui a été découvert pour la première fois, en octobre dernier, en Afrique du Sud, quel est le pays qui acceptera que cette rencontre se déroule sur son propre territoire? Par ailleurs et la seconde question qu'il faut se poser est de savoir comment serait l'état de la pelouse du stade du 5-Juillet après que les quatre équipes s'y entraîneront la veille de leurs rencontres respectives? En effet, la réglementation continentale précise bien que chaque équipe doit s'entraîner la veille du match sur la pelouse où doit se jouer la rencontre. Etant donné qu'il y a quatre équipes, il y aura donc 4 séances d'entraînement la veille du match et enfin les deux matchs programmés: le premier à 14h (CRB - Mamelodi) et le second (MCA - ES Tunis) à partir de 20h. C'est cette double problématique que pose cette programmation des deux matchs de la Ligue des champions que les responsables de la CAF ont «infligé» aux clubs algériens et surtout au directeur du complexe olympique du stade du 5-Juillet. D'ailleurs, le directeur du complexe olympique Mohamed Boudiaf, Mohamed Bakhti a bien tenu à préciser: «Je ne sais pas si la FAF est intervenue auprès de la CAF pour essayer de repousser l'une des deux rencontres. Selon mes informations, poursuit-il, la CAF insiste pour faire jouer les matchs à la date initiale. On n'a pas le choix, on doit faire avec cette programmation...». Enfin, à noter que le directeur du CRB, Toufik Kourichi a indiqué lors de son passage à la chaîne TV algérienne El Bilad que sa direction n'a encore rien décidé à propos de ce match contre Sundowns. Il est difficile de prendre une décision hâtive, mieux vaut étudier la situation. «Quant au Covid-19 je le dis et je le redis, si le cas concerne l'état sanitaire alors l'intérêt du pays prime. Et si les hautes autorités venaient à décider de ne pas jouer ce match, il ne nous restera donc plus qu'à respecter une telle décision», a conclu le responsable belouizdadi.