C'est aujourd'hui qu'on verra, peut-être, plus clair au sujet de la reprise ou non de la saison actuelle 2019-2020 de football, à l'issue de la réunion prévue au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, entre son premier responsable, Sid-Ali Khaldi, ceux de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la Ligue de football professionnel (LFP), Kheïreddine Zetchi et Abdelkrim Medouar. Sera présent, aussi, un panel d'experts sanitaires et spécialistes. Le championnat d'Algérie est à l'arrêt depuis le 16 mars dernier, à huit journée de son terme alors que la coupe d'Algérie est stoppée aux quarts de finale, faut-il le rappeler. Par contre, les championnats nationaux des réserves, des féminines seniors, des jeunes catégories (garçons et filles) et de Futsal, la saison est déclarée terminée. D'autre part, la période actuelle du confinement est toujours en cours jusqu'au 14 du mois courant. Cette réunion programmée à six jours de cette date n'est certainement pas due à un hasard. Des observateurs estiment qu'elle est, peut-être, un prélude à une éventuelle reprise de la compétition d'autant que la majorité des autres pays a commencé à préparer des plans pour la reprise de ses activités sportives. D'ailleurs, les responsables de la FAF et de la LFP ont, depuis le début du confinement au mois de mars dernier, assuré qu'ils ne comptent vraiment pas instituer une année blanche. Mieux encore, lors de la dernière réunion du Bureau fédéral de la FAF, il y a eu adoption d'une feuille de route pour la reprise de la compétition pour les Ligues 1 et 2, et ce, avec la contribution du directeur technique national (DTN) et du président de la Commission médicale fédérale. Medouar avait alors décliné les grandes lignes du scénario retenu aux membres du Bureau fédéral, qui ont fini par les valider après examen et enrichissement. «Il est entendu que la feuille de route retenue par le Bureau fédéral de la FAF sera transmise au ministère de la jeunesse et des sports (MJS) afin qu'elles soient examinées et validées par les pouvoirs publics», avait précisé le communiqué de la FAF. D'où la réunion d'aujourd'hui pour, d'une part, voir le développement de la situation sanitaire dans le pays et, d'autre part, discuter de l'éventualité de la reprise des compétitions et des protocoles à suivre pour éviter toute propagation du coronavirus. Ainsi, l'ordre du jour de cette réunion cruciale pour l'avenir du football national est l'étude et la validation de ce plan de relance du championnat. Une éventuelle approbation de cette feuille de route, confirmerait l'option de la reprise de la compétition en attendant le feu vert définitif du gouvernement, bien évidemment ainsi que de la commission de suivi de la pandémie.

La FAF insiste pour dire que ses dispositions ne peuvent en aucun cas remettre en cause la santé des joueurs, techniciens, arbitres et dirigeants, affirmant qu'elle s'est inscrite d'une façon professionnelle au respect du cadre sanitaire du pays, tel que recommandé par la FIFA et l'OMS.