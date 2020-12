La Ligue nationale du football amateur (LNFA) a suivi la démarche entreprise par la Fédération algérienne de football (FAF) auparavant, afin de déterminer la formule avec laquelle sera organisé le nouveau championnat d'Algérie de Ligue 2, en décidant d'ouvrir une consultation écrite auprès des responsables des clubs de cette nouvelle division pour entamer la nouvelle saison 2020-2021.

Là, l'instance dirigée par Ali Malek ne veut en aucun cas prendre la «responsabilité» de définir le système de compétition à adopter.

Il est tout aussi important de rappeler qu'à la fin du mois d'août dernier, la majorité des clubs de Ligue 2 ont opté pour un championnat classique en aller et retour, lors de la réunion qui s'est tenue au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) entre la FAF et les clubs de cette division (32 présents sur 36).

Le championnat de Ligue 2, composé de deux groupes de 18 clubs, se jouera donc sur 34 journées.

Signalons qu'à l'instar de la Ligue 1 professionnelle, la Direction technique nationale de la FAF a proposé trois variantes: championnat classique en aller et retour, championnat en aller simple avec play-off et play-down et championnat en aller simple.

La réunion, présidée par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, en présence de Ali Malek, président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), a traité également du statut des clubs.

Aussi, les clubs qui avaient, par le passé, un statut professionnel mais en veille, sont dans l'obligation de réactiver leur statut ou d'engager une procédure judiciaires pour revenir à celui d'amateur. Aujourd'hui donc, «la LNFA sollicite les clubs de Ligue 2 pour une consultation écrite, au sujet du championnat de la saison 2020-2021, dont le coup d'envoi est prévu au mois de février prochain» a indiqué l'instance, dans un communiqué publié sur son site officiel. Selon l'instance présidée par Ali Malek, «il est désormais nécessaire de trouver un autre moyen, pour permettre le déroulement du championnat de Ligue 2», d'où cet appel à l'intention des clubs, pour donner leur avis.

La première variante proposée consiste à maintenir la formule de deux groupes, avec 18 clubs chacun, avec le déroulement à huis clos des 17 journées, en aller simple.

«Les champions des deux groupes accèdent en Ligue1, alors que les formations classées aux six dernières places de chaque groupe (6×2 = 12) rétrograderont en Division nationale amateur (DNA)», précise encore l'instance, à propos de cette première variante.

Concernant la deuxième variante, elle consiste à répartir les clubs en trois groupes de 12 chacun. Le championnat se jouera à huis clos, en aller-retour, en 22 journées.

«Les clubs classés à la 1ére place dans les trois groupes disputeront un mini-championnat, en aller simple et à huis clos, sur terrain neutre» a poursuivi la LNFA.

«Les clubs classés aux deux premières places, à l'issue de ce mini-championnat, accéderont en Ligue1, alors que les formations classées aux quatre dernières places de chaque groupe (4×3 = 12) rétrograderont en DNA».

Enfin, en ce qui concerne la troisième variante, elle consiste en une répartition des clubs en quatre groupes de neuf, pour un championnat qui se jouera à huis clos, en 18 journées (aller-retour) et avec une équipe exempte pour chaque journée.

«Les clubs classés à la 1ère place dans chacun des quatre groupes, se rencontreront en aller simple, à huis clos et sur terrain neutre, suivant un tirage au sort effectué avant l'entame du championnat.

Les deux vainqueurs accéderont en Ligue 1, alors que les clubs classés aux trois dernières places de chaque groupe (3×4 =12), rétrograderont en DNA» a ajouté l'instance.

«Les réponses dûment signées doivent être envoyées au plus tard le 27 décembre, par email, à l'adresse suivante ([email protected]), ou remises en main propre, par porteur, au secrétariat général de la LNFA» a conclu la LNFA à propos de ce document qui «propose également la composante des groupes, en fonction de la variante choisie».