La JS Kabylie devra affronter, demain à 14h, l’AS Aïn Mlila sur son terrain pour le compte des 32es de finale de la coupe d’Algérie. Une rencontre ajournée depuis quelques semaines et qui tombe d’ailleurs mal pour les Canaris, qui sortent d’une défaite amère à Casablanca face au Raja en Champions League (0-2). Ils devront se surpasser mentalement, demain, afin de redresser la situation avec une victoire. Ce qui n’est pas évident avec tout ce qui se passe à la maison JSK entre démêlés de Cherif Mellal avec l’ancien président Moh Chérif Hannachi et les difficultés à recruter de nouveaux joueurs durant ce mercato d’hiver.

En effet, les camarades de Saâdou ont passé de très mauvais moments après leur rencontre face au Raja de Casablanca. Une grande anarchie a régné devant l’hôtel où ils séjournaient avec des bagarres entre supporters et membres de la direction dont le président Cherif Mellal. Ces actes ont eu et continueront d’avoir des effets dévastateurs sur les joueurs qui trouveront beaucoup de difficultés à oublier ces incidents. Cet état d’esprit apparaissait d’ailleurs durant les séances d’entraînement d’hier et avant-hier au stade du 1er-Novembre. Les joueurs ont toujours du mal à retrouver le moral à jouer, d’autant plus que les difficultés se sont poursuivies même après le retour du club à Tizi Ouzou. Ces jours-ci, une guerre sans merci se joue entre l’actuelle direction et l’ancien président Moh Chérif Hannachi, qui multiplie les déclarations incendiaires au sujet de l’actuel président. Le premier coup de semence a pour rappel été donné par Hannachi qui a appelé Mellal à ne plus remettre les pieds à Tizi Ouzou après la défaite face au Raja.

La réponse ne tardera pas à venir de l’autre camp qui a ouvertement accusé l’ancien président d’être l’instigateur des incidents survenus à Casablanca après la rencontre face au club local. Une plainte aurait été d’ailleurs déposée par la direction qui avait jugé insultants les propos de Hannachi. Au chapitre des recrutements, la situation n’est guère meilleure. Le club kabyle peine en effet à recruter durant ce mercato hivernal, malgré le battage médiatique des semaines précédentes sur d’éventuelles négociations avec de grands joueurs. Finalement, rien de tout cela n’est vrai. Hormis le Libyen Abduslam Tubal, aucune autre recrue n’est venue enrichir l’échiquier de Velud, pourtant, dans le grand besoin. Il est à noter que la stratégie de communication de la JSK est une calamité. Le discours du président, mal conseillé, vacille entre les promesses de remporter des titres d’un côté et la formation d’un grand club dans les prochaines années.

Les supporters trouvent beaucoup de mal à suivre les revirements du président qui tantôt promet des titre et tantôt demande du temps pour bâtir une grande équipe.

La colère des supporters, qui voient le titre s’éloigner, est accueillie avec étonnement au niveau de la direction qui leur demande de patienter quelques années après avoir promis des trophées. Une faille énorme dans la communication d’un club qui mérite mieux.