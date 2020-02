Il ne reste plus que la Coupe arabe et le championnat d’Algérie pour que le MC Alger puisse sauver sa saison. Or, dans la compétition régionale, les coéquipiers du buteur Frioui n’ont, pour ainsi dire, presque aucune chance de se qualifier en demi-finale, dans la mesure où ils ont été battus par le Raja de Casablanca au match-aller des quarts de finale au stade Tchaker de Blida (1-2). Ils se doivent de négocier le match retour, samedi prochain à Casablanca à 20h. Les joueurs du coach intérimaire, Mohamed Mekhazni, auront une tâche et mission bien compliquées. Pour ce faire, la délégation du MCA s’envolera demain en direction de Casablanca avec des joueurs sous très forte pression, au moment où le nouveau président du conseil d’administration, Abdenacer Almas, vient de procéder à la mise fin de fonction d’anciens membres, remplacés, entre autres, par Bachta, Aouf et Belkhiri. Certains des membres écartés crient au scandale, car jugeant ce remaniement « illégal ». De plus, des supporters ont organisé un sit-in hier au siège de l’actionnaire majoritaire, la Sonatrach, sis à Hydra, pour exprimer leur mécontentement. Et comme ces entrefaites se répercutent directement sur les joueurs, il est évident que ces derniers ne seront pas prêts psychologiquement pour le match de ce samedi. Ceci, d’autant qu’aux dernières nouvelles, on croit savoir que Almas compte revoir à la baisse des salaires de certains joueurs, qu’il juge assez élevés par rapport à leur rendement sur le terrain. Cela se passe au moment où le coach limogé, Bernard Casoni, se déclare prêt à reprendre son poste à condition que les responsables du club lui versent d’abord ses 4 mois de salaires impayés. Sinon, il menace de poursuivre la procédure qu’il a déjà engagée auprès de la FIFA. C’est dire que la situation du club est bien compliquée, surtout que le groupe reste sur une défaite en championnat face à l’AS Aïn M’lila (0-1). L’équipe est, certes, à la deuxième position au classement général du championnat, mais son écart d’avec le leader, le CR Belouizdad, s’est creusé à 5 points après la victoire des Rouge et Blanc face au CA Bordj Bou Arréridj avant-hier (4-0). Pour la préparation du match contre le Raja, la direction du club avait programmé l’entraînement au stade du 5-Juillet, mais les joueurs ont refusé craignant la réaction des supporters, qui ont justement exigé que les séances d’entraînements se déroulent loin de l’ESHRA, à Aïn Benian. Hier, les joueurs se sont entraînés « en catimini » au stade du 5-Juillet. C’est dire combien compliquée est la situation des joueurs, principaux acteurs sur le terrain, pour retrouver le chemin des bons résultats et réconforter les nombreux fans. Par ailleurs, le milieu de terrain Chemseddine Harrag, expulsé lors de la rencontre perdue face à l’AS Aïn M’lila a écopé de quatre matchs de suspension dont deux avec sursis pour « comportement antisportif envers officiels ». La sanction du joueur du MC Alger est assortie d’une amende de 40 000 DA. S. M.