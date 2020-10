D'aucuns fans de la sélection algérienne de football attendent avec impatience la liste des joueurs devant participer au stage des Verts, prévu durant la date FIFA de ce mois d'octobre en Autriche et aux Pays Bas. La course aux informations sur cette liste, la plus élargie qu'a dressée le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, avec 45 joueurs, bat son plein au niveau des médias algériens en particulier. Sur l'effectif prévu par Belmadi, la seule information «officielle» est celle livrée par le responsable de la communication de la FAF, Aboud Salah-Bey, vendredi dernier, à la Radio nationale indiquant que «le coach national,Djamel Belmadi, a adressé des convocations à 45 joueurs en prévision des deux confrontations face au Nigeria et au Mexique». Le même responsable ajoute que «ces convocations sont préliminaires, et sont venues pour éviter toute surprise de dernière minute en cette épidémie de coronavirus». Il est important de signaler que Belmadi compte déjà plusieurs joueurs blessés et qui sont, donc, out pour ce stage des Verts, à l'image de Youcef Atal. De plus, il y a les quatre joueurs de l'ES Tunis, Abdelkader Bedrane, Ilyes Chetti, Abderrahmane Meziane et Mohamed Tougai, qui ne seront pas des voyages pour l'Autriche et les Pays-Bas. D'ailleurs, Chetti a été officiellement déclaré positif au Covid-19. Ces quatre joueurs sont en quarantaine. Ceci d'une part, et d'autre part, ces joueurs ne pouvaient, en tout cas, rejoindre les Verts puisqu'il y a suspension des vols à cause de la crise sanitaire. De plus, Djamel Belmadi ne convoque aucun joueur local dans la mesure où le championnat d'Algérie a été gelé depuis la mi-mars avant qu'il ne soit finalement annulé.Les joueurs n'ayant, ainsi, pas de préparation requise pour une telle formation des Verts, il est donc logique qu'ils ne doivent pas figurer dans la liste.Djamel Benlamri, sans compétition depuis mars dernier, pourrait aussi ne pas figurer dans la liste finale, au même titre que Youcef Belaïli, qui se retrouve dans le même cas de figure et qui, surtout, est préoccupé de trouver un nouveau club. Des médias algériens ont annoncé quelques noms des joueurs figurant dans cette liste élargie qui ont reçu leurs préconvocations, tout en attendant la décision finale du coach. On citera le nouveau venu Naoufel Khacef (22 ans), le latéral gauche de Tondela.Il y a aussi Medioub (23 ans) également sociétaire de Tondela, ainsi que Zerkane (21 ans) de Bordeaux. Ceci, sans parler bien sûr des champions d'Afrique qui seront jugés aptes pour ce stage par le sélectionneur Djamel Belmadi. La difficulté de programmation des matchs amicaux et l'officialisation de leurs domiciliations a fait que Djamel Belmadi a été obligé de diviser son stage en deux parties: une première qui aura lieu en Autriche et qui sera ponctuée par un premier match amical contre le Nigeria le 9 octobre (20h30) au stade Jacques Lemans Arena à Sankt Veit an der Glan. Et la seconde partie du stage qui aura lieu aux Pays-Bas, juste après le match contre le Nigeria et qui sera marquée par le dernier match amical face au Mexique le 13 octobre à 21h00 dans l'enceinte du Cars Jeans Stadion de La Haye. À rappeler enfin que ce stage est programmé par Djamel Belmadi pour préparer les deux prochaines confrontations contre le Zimbabwe (en aller et retour) au mois de novembre prochain pour le compte des qualifications de la CAN 2022 prévueau Cameroun.