Grand-messe du football africain, la coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) est loin de drainer les foules, en tout cas dans les enceintes qui abritent les matchs. Si le stade international du Caire était plein comme un œuf pour les rencontres de l’Egypte, pays hôte de la compétition, les autres matchs ont quasiment été joués à huis clos. Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un œil sur les tribunes des stades des différentes confrontations proposées par la CAN 2019 – hors ceux du pays hôte – pour se rendre compte. Un phénomène a priori surprenant pour un événement aussi important. Une situation qui inquiète le comité d’organisation.

Le COCAN réfléchit afin de trouver une meilleure solution pour qu’il y ait davantage d’affluence lors des matchs. «On va travailler avec tous les départements, comme celui de la jeunesse, pour amener du monde, a dit le président du comité d’organisation, Hani Abu Rida. Il est clair qu’il y a une volonté de faire de cette CAN une fête», rappelant que «l’organisation de la compétition obéit à des impératifs d’ordre sécuritaire». Depuis presque deux semaine maintenant, la coupe d’Afrique des nations bat son plein. Alors que la phase des matchs de poules s’est achevée, les stades sonnent creux, très très creux même. A l’exception de celles du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et du pays hôte, l’Égypte, dont les matchs refusent du monde, les sélections participant à la CAN-2019 sont supportées par un public maigrichon. Les équipes doivent jouer souvent devant des gradins clairsemés. «Des solutions seront trouvées parce que l’Égypte veut que cette coupe d’Afrique des nations soit un succès. Elle veut montrer les capacités de l’Afrique à abriter ce genre d’événement», a assuré Hani Abu Rida.