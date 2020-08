Dans le cadre de l'application du nouveau système de compétition pyramidal lors du prochain exercice, une réunion est prévue aujourd'hui par la Fédération algérienne de football pour évoquer le cas de la Ligue 1. Ainsi, les présidents de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zecthi, de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, présideront, aujourd'hui à partir de 10h30, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, une réunion de travail à laquelle seront conviés les présidents des clubs de la Ligue 1, qui seront accompagnés des entraîneurs ou des DTS. Dimanche dernier, le DTN et le directeur de la communication de la FAF ont assisté à une réunion au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Lors de cette séance, chaque représentant de Fédération a donné le programme des compétitions internationales de ses sélections nationales pour les championnats, dans le cadre du programme de déconfinement mise en place par les pouvoirs publics et le respect du protocole sanitaire sous le contrôle du Centre national de médecine du sport (Cnms). Pour ce qui est de la réunion d'aujourd'hui, les personnes présentes examineront ensemble les différents scénarios du déroulement de la saison 2020-2021 pour ce qui est uniquement de la Ligue 1 et ses 20 clubs professionnels. Quant à la Ligue 2, une réunion est prévue le 31 août prochain, au même lieu, pour discuter également sur les différents scénarios de la saison prochaine, avec les 36 clubs de ladite Ligue qui sont répartis en deux groupes de 18, dont certains garderont leur statut professionnel. Pour bien expliquer les modalités et mieux sensibiliser les présidents des clubs de Ligue 1, la réunion d'aujour-d'hui devrait se dérouler en présence, également, de Réda Abdouche, responsable de la direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (Dcgf), qui fera un exposé sur la situation des clubs professionnels et abordera le volet relatif à la liquidation des SSPA. C'est aussi le cas pour Youcef Hamouda, président de la Chambre de résolution des litiges (CRL), qui doit expliquer et donner tous les détails au sujet de la prise en charge des relations clubs - joueurs, dans le contexte lié à la pandémie de coronavirus, et ce, dans le cadre des directives et des orientations de la FIFA. Cela se passe au moment où la direction générale des sports du MJS a entamé, dimanche dernier, une série de discussions avec les différentes Fédérations sportives, dont celle du football, en vue de la reprise des entraînements. Cette démarche est entamée sur instruction du ministre, Sid Ali Khaldi, dont le département compte prendre le dossier à temps en attendant le feu vert des autorités compétentes pour la reprise des activités sportives et la réouverture des différentes installations sportives (stades, salles OMS, piscines...). En plus du plan d'action des différentes Fédérations d'ici à la fin de l'année, ces discussions avec ladite direction porteront également sur la reprise des compétitions, et discuter du protocole sanitaire en cours d'élaboration par le Cnms, le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et les Fédérations sportives.