Les membres du Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) se réuniront demain à partir de 10h au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avec un programme bien chargé. Cinq points sont à l’ordre du jour, selon un communiqué de l’Instance fédérale sur son site Web. Il s’agit, lit-on, de l’approbation du PV de la réunion du BF qui s’est déroulée le 30 septembre 2019 à Ouargla, la présentation des rapports des différentes Ligues (LFP, LNFA, LIRF, LFF et LNF), la présentation des rapports des différentes commissions (finances, coupe d’Algérie, médicale, résolution des litiges, arbitres, football féminin, coordination des Ligues, statut du joueur), la présentation du rapport d’activité de la Direction technique nationale (DTN) et enfin les divers. Deux points focaliseront l’intérêt des spécialistes et observateurs du football national. Il s’agit d’une part, de la problématique de la gestion de la Ligue de football professionnel (LFP), dirigée par le très controversé Abdelkrim Medouar et bien évidemment les dernières débâcles des sélections nationales, celle des Olympiques et des locaux dirigées par le technicien français Ludovic Battelli, dont le départ du poste de directeur des Equipes nationales (DEN) a été officialisé avant-hier. Pour le premier cas qui retient l’attention, à savoir la gestion de la Ligue de football, d‘aucuns savent parfaitement que le courant ne passe pas entre le président de la Ligue et le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi.

Ceci, en dépit des déclarations de « circonstances » faites par les deux responsables uniquement pour la « consommation locale ». Le changement fréquent de la programmation des matchs est à l’origine des tiraillements entre les membres de la Ligue et leur président. Des membres du conseil de cette instance, filiale de la FAF, ont dénoncé les décisions unilatérales prises par Medouar. Le dernier geste de son vice-président, à savoir Djamel Messaoudène, est illustratif de l’instabilité qui règne au sein de cette instance dirigeante du football professionnel national. Messaoudène a annoncé sa démission du poste de vice-président, car choisi par le président, mais pas de la Ligue en tant que telle. Il argue cela par le fait qu’il ne veut pas trahir la confiance des autres membres de cette instance. Messaoudène fustige la gestion du président et surtout les décisions qu’il prend sans consulter les responsables concernés avec lui, au nombre de quatre, soient les membres du Bureau exécutif de la LFP. L’histoire de la programmation du derby algérois MCA – USMA durant la date FIFA, alors que l’USMA remarque qu’elle a 6 joueurs en sélection militaire, qui a fait couler beaucoup d’encre a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais Medouar se défend et défend sa Ligue. « La Loi est au-dessus de tous », prône-t-il avant de se poser la question de savoir pourquoi l’année dernière personne n’a réagi, alors que la programmation a été faite même lors des dates FIFA. Pour Medouar, les membres du Bureau fédéral ont accepté sa demande et ceci explique donc cela. Demain, les mêmes membres du BF doivent nécessairement trancher sur la question en attendant une « nouvelle réorganisation de la gestion de la LFP » à partir de la saison prochaine. Et ce sont, donc, les décisions des membres du BF sur le sujet, qu’attendent avec impatience les férus de la balle ronde algérienne. D’autre part, et comme l’un des points à l’ordre du jour est la présentation du rapport d’activité de la Direction technique nationale (DTN), il faut donc bien s’attendre à du nouveau dans ce contexte.

Avec le départ du DEN, Battelli, du nouveau est attendu dans l’organisation et la gestion des Equipes nationales et des jeunes catégories. Bien évidemment la sélection A, n’échappera pas non plus, à cette réunion du BF, puisqu’il y a lieu d’avoir aussi un petit rapport sur les derniers matchs amicaux des Verts, champions d’Afrique en titre, et les deux prochains matchs importants dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021.