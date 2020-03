En parcourant les statistiques, on s’aperçoit qu’aujourd’hui l’ES Sétif a fait un seul match nul à l’extérieur face au MC Oran lors des 9 dernières rencontres. 5 victoires à domicile et 3 victoires à l’extérieur dont la dernière, jeudi dernier contre l’US Biskra, et ce, depuis le 30 octobre dernier. Et pour bien comprendre le travail effectué par le coach tunisien Nabil Kouki depuis son installation à la barre technique de l’Entente le 26 octobre dernier, en remplacement de Kheireddine Madoui démissionnaire, il est important de rappeler cette déclaration de Madoui au moment de sa démission à l’issue du match perdu contre la JSK à Bologhine : « Je démissionne pour le bien de l’équipe « assure-t-il avant d’expliquer « qu’une équipe qui perd 4 fois à l’extérieur en autant de déplacements a besoin d’un nouveau souffle, et le changement d’entraineur reste la meilleure option pour un club aussi ambitieux que l’Entente de Sétif. ». Et c’est effectivement la meilleure chose qui est arrivée à l’équipe présidée par Helfaya. Au moment du départ de Madoui de l’équipe, l’ES Sétif était classée 13e en compagnie du NA Hussein-Dey avec un total de 7 points chacun, à trois points seulement des deux derniers classés, le Paradou et l’ASO Chlef. Question statistiques : en 7 matchs, l’ESS a gagné 2 matchs, fait un match nul et a perdu 4 rencontres. Elle a marqué 10 points contre 9 encaissés. Aujourd’hui et avant les 5 derniers matchs de la 21è journée de la Ligue 1, prévus ce samedi, l’Entente de Sétif se trouve à la 2eme place au classement avec un total de 36 points, soit à 3 points seulement du leader, le CR Bélouizdad. Elle comptabilise 11 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Sa ligne d’attaque a inscrit 19 buts et a encaissé jeudi dernier, l’ES Sétif est allée gagner sur le terrain de l’US Biskra, premier non relégable, sur le score de deux buts à zéro sur grâce aux buts inscrits par Karaoui (45+2’), Ghacha (72‘). Et suite à ce 8e succès, l’Aigle Noir poursuit sa progression et est devenu, le plus logiquement du monde, le nouveau dauphin du CR Belouizdad (2e - 36 points).

Le Chabab se trouvant leader avec un total de 9 points alors qu’il doit disputer son match de la 21e journée, ce samedi en déplacement à Chlef pour y rencontrer l’ASO dans un match à huis clos. L’Entente est talonnée par la JSK, qui a gagné face à l’USM Bel Abbès (2-0), jeudi au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Les résultats enregistrés par l’ESS depuis l’arrivée du coach Kouki dont il s’agit de sa deuxième expérience en Algérie après celle de CA Bordj Bou Arrtéridj en 2013, montrent, si besoin est, la touche de ce technicien Tunisien de 50 ans. Kouki a toujours été prudent et c’est ainsi qu’il a déclaré : « Il faudrait rester prudent et mettre les pieds sur terre. Nous sommes attendus par toutes les autres équipes. Je ne veux pas promettre le titre aux supporters qui commencent à en rêver » indique-t-il avant d’ajouter que « Cependant, je leur dirai que nous jouerons tous nos matchs avec la même manière. C’est-à-dire sans rien lâcher », a conclu le coach de l’ESS. Les autres clubs sont donc ainsi bien avertis d’autant que l’ES Sétif est le seul club en tête du classement en championnat, qui est toujours en lice en coupe d’Algérie. Il jouera son prochain match de la coupe d’Algérie face au CABB au stade du 20-Août de Bordj l 10 mars prochain. Pour le moment, l’ESS est bien installée à la 2eme place du classement de la Ligue 1 après un parcours digne d’un champion.