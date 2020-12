L'arbitrage en Algérie a été depuis longtemps mis à l'index par des joueurs, responsables des clubs et des supporters.

Et il est vraiment rare de voir ces mêmes acteurs «remercier» ces mêmes arbitres lorsqu'ils sont auteurs de prestations remarquables.

Et c'est vraiment à se demander qui défendra donc les arbitres? Pendant ce temps, nos referees sont bien sollicités par des organisateurs aussi bien à l'échelle régionale, continentale, voire mondiale. Avec cette nouvelle saison 2020-2021, et lors de la deuxième journée disputée le week-end dernière, ce sont les responsables et techniciens de l'ES Sétif qui ont mis à l'index l'arbitre du match qui a opposé leur équipe au RC Relizane. Or, de l'avis des spécialistes et observateurs, entre autres, c'est le RC Relizane qui a raté l'opportunité de battre cette équipe de Sétif.

Ce qui vient démentir la critique des Sétifiens contre l'arbitre de la rencontre. La preuve, «Menés au score à la mi-temps sur un penalty de l'inévitable Hitala (44e) et amoindris par l'expulsion de Kendouci, les Sétifiens ont réussi à rétablir l'équilibre grâce à une jolie tête de Saïdi (54e), sans toutefois arriver à leurs fins. Au contraire, ils doivent une fière chandelle à leur gardien Khedaïria qui a sauvé son équipe d'une défaite certaine», avait alors commenté l'APS ce match.

Sinon, et après deux journées, on constate que les arbitres ont été à la hauteur de leurs missions.

Et cette réaction des Sétifiens n'est pas la seule et ne serait certainement pas la seule, dans la mesure où au fil des journées, la situation des clubs se compliquerait davantage et lorsqu'on ne trouve pas d'excuses, car on n'est pas encore mature pour reconnaître ses propres erreurs, on met tout sur le dos des arbitres.

Il est rare de voir un technicien reconnaître ses erreurs et encore moins les joueurs qui sont dans la majorité des cas «non concernés» par les critiques, alors qu'en réalité ce sont eux qui font le jeu sur les terrains, les arbitres ne sont là que pour appliquer la réglementation et que les joueurs soient fair-play. Ceci d'une part, d'autre part et si on évoque le volet financier, on constate qu'au fil des saisons et tout au long de l'année, des responsables ne cessent de crier au manque d'argent.

Quant aux joueurs, ils sont très bien payés pour ne pas dire surpayés, et réclament leurs dus lorsqu'il y a retard dans leurs versements. Mais quid de ces «acteurs» sait ce que touche un arbitre par match? Très peu, le referee se contente de 4000 DA par match et encore!

Est-ce que ce prix est compatible avec la «mission» qui dévolue à celui qui est chargé d'assurer l'équité et le déroulement des matchs selon la réglementation? La réponse est donc simple et nette: non. Même les responsables de la FAF dont le président de la commission des arbitres observent un mutisme total sur cet aspect. Et, pas plus tard qu'au moment où on mettait sous presse, la FAF annonce sur son site officiel que le match JS Kabylie - CR Belouizdad, considéré comme le choc de la troisième journée de la Ligue 1 algérienne de football, sera dirigé par l'arbitre Abdellali Ibrir. Aux côté d'Ibrir, la Commission fédérale d'arbitrage (CFA) a désigné Boualem Kechida et Chellali Lamine, respectivement premier et deuxième assistants, alors que Boucheneb fera office de quatrième arbitre. Pour ce qui est du derby algérois, qui mettra aux prises le Paradou AC et le MC Alger, la CFA a désigné l'arbitre Bessiri, qui sera assisté d'Araf et Ayad, avec Brahim comme quatrième arbitre. Outre les arbitres qui dirigeront ces matchs de la troisième journée, prévue le vendredi 11 et le samedi 12 décembre courant, la CFA a procédé à la désignation des referees qui officieront les deux matchs retards ASAM - CRB et MCA - OM. De plus, les arbitres sont invités à se munir du test PCR d'au moins 48 heures lors de leur présentation le jour du match, conformément à la décision gouvernementale, concernant le protocole sanitaire du Covid-19, Ils devront disposer également de l'autorisation de circuler entre les wilayas. Un document qui leur sera remis par l'autorité locale concernée.

Et heureusement que «les frais des tests PCR seront pris en charge par la FAF» a conclu l'instance fédérale.