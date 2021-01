Le directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Djeraoui, a annoncé qu'un vol spécial sera mis à la disposition de l'Equipe nationale de handball pour se rendre à la capitale égyptienne, Le Caire, les 11, 12 ou 13 du mois courant, en vue de sa participation au Mondial-2021. «Le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a ménagé aucun effort en mettant à la disposition de la Fédération algérienne de handball (FAHB), tous les moyens logistique et matériel pour une meilleure préparation de nos représentants au prochain rendez-vous mondial», a-t-il indiqué à l'APS.

Mais la préparation pour ce rendez-vous a été perturbée après l'annulation du stage que les Verts devaient effectuer au Bahreïn, étant donné que le coach national, Alain Portes, a refusé de se déplacer à Manama, s'il n'y a pas un vol spécial. Le coach français n'a pas voulu que ses protégés effectuent un long périple de presque 30 heures (Alger - Paris - Dubai - Manama), ce qui risque, selon lui, de les épuiser avant l'événement planétaire.

Mais dans sa déclaration à l'APS, Djeraoui a fui les responsabilités de son département en indiquant: «Le MJS a mis à la disposition de la sélection algérienne un avion spécial pour son déplacement au Bahreïn, mais l'entraîneur national a finalement décidé de faire l'impasse sur ce stage, afin de ménager ses joueurs et leur éviter d'éventuelles blessures avant l'entame de la compétition mondiale. Les pouvoirs publics ont toujours répondu favorablement aux sollicitations de la FAHB, à l'instar de toutes les Fédérations nationales.» Entre ce qu'il s'est passé et ce qui a été rapporté, il y a nuance. Portes, et selon des sources, a laissé la porte ouverte quant à un déplacement à Manama pour jouer deux matchs face à la sélection locale, également concernée par le Mondial égyptien. Certains ont même rapporté que le MJS a reçu le programme de préparation tardivement, ce qui n'a pas permis à celui-ci de trouver le meilleur moyen d'assurer le déplacement des coéquipiers de Messaoud Berkous. Une information démentie par une source au fait du dossier, affirmant que le président de la FAHB, Habib Labane, avait exposé ce problème à temps, ainsi que celui lié à l'indisponibilité des salles pour permettre aux Verts de se préparer.

Ces salles étaient fermées en raison de la crise sanitaire. Mais ces doléances sont restées lettre morte, le poussant même à menacer de démissionner de son poste. La déclaration de Djeraoui, qui affirme en outre que la FAHB a bénéficié d'une enveloppe financière de 45 millions de dinars, ainsi qu'une autre rallonge financière estimée à 19,5 millions dinars, incrimine directement Labane, au moment où celui-ci observe un silence radio. Au Mondial-2021, l'Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande.

Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).