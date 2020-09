Le directeur sportif de la JS Kabylie, Kamel Abdeslam, a passé en revue plusieurs sujets liés à l'actualité de son club et équipe. L'ancien joueur des Canaris s'est dit, d'emblée, surpris par la volonté de certains d'interrompre le stage que l'équipe effectuait à Akbou (Béjaïa). Ceci, dit-il encore, d'autant plus que le protocole sanitaire mis en place a été respecté à la lettre par tout le monde. «C'est la question que je me pose: pourquoi veut-on interrompre notre stage? A la JSK, nous avons un staff médical compétent qui ne laisse rien passer. Preuve en est, le protocole sanitaire a été respecté à la lettre.» Et de confirmer qu'un second stage aura lieu à partir de mercredi prochain dans la ville de Mostaganem: «Nous allons adopter la même stratégie de travail sur tous les plans. Nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. L'équipe sera logée au complexe AZ. C'est un complexe que je ne connais pas, certes, mais ceux qui le connaissent affirment qu'il offre toutes les commodités pour réussir ce stage», a-t-il assuré. Pour le responsable des Jaune et Vert, la JSK a entamé la préparation de sitôt étant donné que son ambition est grande pour la prochaine saison.

«Notre ambition est de s'adjuger le titre de champion d'Algérie et, ainsi, nous qualifier pour la Champions League.

Personnellement, avec l'esprit qui règne actuellement au sein du groupe depuis la reprise, j'ai un pressentiment que notre équipe fera parler d'elle», enchaîne-t-il. Abdeslam tient son optimisme du fait que lors du premier stage, les joueurs ont fait preuve de discipline et détermination dans le travail. Les anciens joueurs ont aidé les nouvelles recrues dans leur intégration. «A Akbou, j'ai assisté à toutes les séances d'entraînement et j'avoue que les joueurs m'ont vraiment épaté», a confié encore Abdeslam. Evoquant, justement, le stage d'Akbou, le responsable du club de la Kabylie a estimé qu'il (le stage) est «une totale réussite». «Les objectifs tracés sont atteints pour ce premier regroupement. Les joueurs sont à féliciter, eux qui ont répondu au programme de préparation. Espérons qu'ils continueront à travailler de la même manière», se réjouit-il, en appelant, enfin, les supporters à s'unir autour de leur équipe. «La JSK est plus qu'un club de football. C'est une institution et une identité. Il y a, hélas, une partie des supporters qui fait dans la division, mais le public sera toujours derrière notre équipe», a-t-il conclu. Par ailleurs, et à en croire les dernières informations, l'assemblée générale ordinaire du club sportif amateur (CSA) est prévu pour demain. Le président Samy Idres y présentera les bilans moral et financier pour adoption. L'AG élective, quant à elle, sera programmée ultérieurement.