À vrai dire, l'affaire de l'«arnaque Abdallah Latrèche» avec la JS Kabylie n'a pas livré tous ses secrets. Il s'agit, faut-il le rappeler d'abord, d'un joueur de 21 ans qui a paraphé un contrat avec les Canaris pour deux saisons. Il a été présenté en tant qu'attaquant, ayant fait ses classes en jeunes catégories, au CR Belouizdad, avant de tenter une expérience en Turquie, chez Boluspor, pensionnaire de deuxième division. Sur la Toile, l'on trouve une vidéo de lui avec Boluspor et quelques photos. Le manager qui l'a proposé au président de la JSK, Chérif Mellal, et qui a l'habitude de travailler avec celui-ci, s'est basé, justement, sur cette vidéo pour le convaincre. Cependant, il s'avère que ce joueur est un imposteur. Il n'a jamais joué au CRB en jeunes, ni en Turquie. Ladite vidéo est celle d'un joueur néerlandais-turc, répondant au nom de Ferdi Kadioglu. Selon les informations que nous avons pu récolter, Latrèche n'a jamais évolué à l'étranger. Il a débuté sa carrière footballistique en jeunes chez l'équipe l'US Belkheir, dans la wilaya de Guelma. Il y a joué en minimes, cadets et juniors, avec, dit-on, «un comportement souvent indigne d'un joueur». Ses dirigeants à l'époque n'ont pas voulu le renvoyer, estimant qu'il y avait toujours «un espoir de le récupérer». Pis encore, il n'a jamais joué en attaque, comme il a été indiqué aux responsables de la JSK, puisqu'il s'agit d'un demi-défensif, qui dépannait, en cas de besoin, sur le flanc droit de la défense. Selon les mêmes sources, «Abdou» a quitté le club de Belkheir après que son père a été transféré vers une autre wilaya dans le cadre de son travail. Depuis, il n'a donné aucun signe de vie dans la wilaya de Guelma, jusqu'à ce que l'information de sa signature avec la JSK ne soit dévoilée par les médias. Sur son sompte Facebook (qu'il a désactivé il y a deux jours), Latrèche s'est montré avec un maillot du CR Belouizdad en jeunes. Or, et selon nos informations, il s'agit du maillot de la deuxième équipe de Belouizdad, le Rapide, avec un logo flouté. D'une source au sein du Rapide, nous apprenons que le joueur était venu faire des tests «en provenance du Paradou AC», avant qu'il ne soit écarté en raison de «comportements douteux». Sur la Toile, des proches du joueur ont publié un contrat qu'il aurait signé avec Boluspor. Mais sur le site de ce club, son nom n'y figure pas. De plus, aucun joueur algérien n'a porté les couleurs dudit club depuis sa création. Il s'agit d'un contrat, en plus des photos, réalisées avec des logiciels de montage-photos. Les dirigeants de la JSK se sont fait avoir comme des bleus, malgré les mises en garde de l'entraîneur Yamen Zelfani, eux dont le président Chérif Mellal ne cessait de critiquer l'amateurisme, entre autres, des responsables de la FAF et de la LFP.

Le vice-président, Nassim Benabderrahmane, a déclaré sur les ondes de la Radio nationale que le joueur a été proposé pour jouer avec l'équipe réserve et qu'aucun contrat ne lui a été signé jusqu'à l'heure. Or, à

21 ans, Latrèche fait partie des seniors, alors que son contrat, et selon des sources concordantes, est bel et bien signé avec les Canaris.