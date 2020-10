L'AC Milan réussit un début de saison tonitruant. Quatre rencontres et quatre victoires pour les Rossoneri, avant le match nul face à l'AS Rome, lundi soir (3-3). Sur la lancée de la fin d'exercice dernier,

les Milanais enchaînent une série de 22 rencontres de Série A sans perdre. La dernière défaite des hommes de Stefano Pioli remonte au 3 mars 2020 contre le Genoa à domicile (1-2).

Bennacer est un des cadres de cette continuité dans le succès. Bien placé, vif et rigoureux, la sentinelle de l'ACM rayonne dans ce milieu à trois mis en place par le tacticien italien. Cette dynamique se poursuit aussi avec sa sélection.

Bennacer ne s'arrête pas en si bon chemin. Il fait partie des indéboulonnables de Djamel Belmadi avec l'Algérie.

Les Fennecs sont invaincus depuis 20 confrontations internationales ce qui correspond à presque deux années. Avec plus de responsabilités, le milieu milanais sort masterclass sur masterclass. Nous le retrouvons bien plus aux avant-postes avec parfois de belles passes décisives dans l'espace. Alors, qui fera tomber l'international algérien?