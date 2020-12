Avant d'écrire ce que nous ressentons à l'orée de la nouvelle saison footballistique 2020-2021, flétrissons d'ores et déjà les manies «maniaques» de certains pseudo-supporters qui n'ont jamais compris qu'une partie de foot, n'est finalement qu'un jeu, sans animosité, envie, ni jalousie! Qu'Allah bénisse nos footballeurs toutes catégories confondues! Que «Covid-19» s'en aille comme il est venu, et place au jeu! Le championnat de Ligue 1 a repris la semaine dernière, sur des airs de «slows» le vendredi, avec quatre matchs nuls et de cha-cha-cha le samedi où les acteurs semblaient jouer leur va-tout. Les matchs du vendredi étaient marqués par la somnolence des attaquants peu inspirés. Les résultats des joutes du samedi sont là pour confirmer les résultats des matchs RCR - PAC, USB - JSMS, qui évita le protocole sanitaire qu'apparemment tous les acteurs n'ont jamais respecté. Ce même protocole qui verra le NC Magra l'emporter difficilement face à une très bonne équipe de l'ASO Chlef (3-2). La confrontation CS Constantine - WA Tlemcen s'est terminée par un nul, pratiquement «nul»! La JSK s'est perdue en recherches vaines d'un but qui a refusé de venir la secourir, face à une équipe du CABB Arréridj décidée à faire un bon résultat. La JSK, qui a pourtant commencé très tôt sa préparation, n'était pas au top! Même le MC Oran, avec sa pléiade de stars a été tenu en échec par des «jaunes et rouges» après avoir mené à la marque. Le NA Hussein Dey que même le grand et bouillant Chaâbane Merzekane n'a pas pu galvaniser, n'est pas encore au point, malgré l'optimisme béat de son coach! La satisfaction des poulains de Sidi El Houari a été de loin dépassée par la joie des Sétifiens d'avoir marqué en fin de rencontre et d'avoir eu le gain du match. Si Nabil Kouki, le coach des visiteurs, s'est montré modeste, rappelant à ses poulains que la saison ne fait que commencer et qu'il faudra, donc, garder les pieds sur terre, celui des locaux a manqué de visibilité en affirmant que «ses garçons ont manqué de chance, due essentiellement à un manque de confiance, de lucidité et surtout l'absence de concentration devant les buts gardés par l'omniprésent Khedairia, qui a été vigilant au premier degré!» On pourrait même dire que les deux excellents stratèges du milieu de terrain, en l'occurrence le chevronné et rugueux Hamza Koudri et le jeune et excellent ex-Paciste et ex-Canari, Tahar Benkhlifa, se sont marchés à plusieurs reprises sur les pieds, et, donc, n'ont pas pu, par-là, arriver à leurs fins, pas une seule fois! Quant à voir l'USMA jouer derrière une bonne partie du match, cela démontrait que les rojo-nero, avaient une peur bleue des rapides attaques ententistes. Ou bien, demandez donc à l'ex-ailier gauche des années 70, le Tébessien venu signer sa licence à l'USMA, Mouldi Aissaoui qui a définitivement rejoint Alger en vue de continuer ses études supérieures, il vous répondra sans réfléchir qu'il ne connaît pas d'USMA jouant le contre, non, jamais. L'USMA était connue pour son foot libéré, c'était même une des rares équipes à aligner sur les terrains, cinq attaquants de métier! Le foot des enfants de Soustara était celui qui est fait pour marquer des buts, et non de tout entreprendre pour ne pas en encaisser! Le match de samedi dernier n'en était pas à sa première: l'ESS a déjà gagné à Alger. Les Noir et Blanc, ont toujours eu, depuis 1963, le fameux second souffle, et l'entraîneur local aurait pu dire deux mots sur l'appréciable condition physique des visiteurs et la fraîcheur des «porteurs de seaux d'eau»! Il aurait pu également reconnaître que le premier but d'Amoura, était un véritable chef-d'oeuvre. Non, d'après Bouziane Benaraibi, «c'est le vent qui a aidé la trajectoire du cuir qui se logea dans l'angle gauche des buts d'Alexandre Guendouz, lequel a passé un après-midi sans ennui, à part les deux caviars reçus en fin de partie. Ce n'est pas beau et ce n'est certainement pas l'avis du spécialiste du héros d'Oum Dourman, Antar Yahia, dont personne n'a osé lui demander ce qu'il pensait du but qui a transpercé les espoirs des Rouge et Noir! A droite de la défense ententiste, il y avait ce félin de Debbari, bien soutenu par l'infatigable Nemdil et l'indomptable Kendouci. A quelques menues minutes de la fin, entra ce diablotin d'Amoura puis Ferhani, qui sera derrière le

second but de Med Amine, qui assoira définitivement la victoire mille fois méritée des enfants d'Aïn-Fouara qui a dû faire le plein ce soir-là, grâce aux pluies diluviennes de la journée du

28 novembre 2020, qui ont abreuvé la région en cette date à marquer des deux jolis buts du jeune et prometteur Med Amine Amoura lequel a dû, bien dormir, ce soir-là!