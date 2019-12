En recevant le MC Oran, samedi dernier dans le cadre de la 15e et dernière journée de la phase-aller, l’équipe du CR Belouizdad voulait faire d’une pierre deux coups : gagner et s’adjuger le titre honorifique de champion d’hiver. Au final, rien ne fut. L’équipe drivée par Abdelkader Amrani a été tenue en échec (1-1) sous une colère noire des supporters, qui s’en sont pris au coach demandant son départ. Chose qui n’a pas tardé à avoir lieu, puisque le concerné a annoncé sa démission à l’issue de la partie. Décision irrévocable ou prise dans un moment de colère ? Pour l’heure, nul ne sait, puisque la direction du club, représentée par le directeur sportif, Saïd Allik, veut le maintenir, sachant qu’un départ de l’entraîneur au milieu de la saison risque d’avoir des répercussions néfastes. Amrani évoque une forte pression exercée sur lui ainsi que sur ses joueurs, ce qui n’aide personne dans l’accomplissement de sa mission. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette pression et critiques interviennent au moment où l’équipe réalise un parcours de champions, avec une première position au classement général, après avoir récolté 29 points des45 mis en jeu. Mieux encore, depuis l’intronisation de Amrani à la tête de la barre technique du club la saison dernière, l’équipe n’a concédé que 4 défaites, pour 12 nuls et 15 succès, donnant un total de 57 points de pris sur 90. A cela, il faudra ajouter le trophée de coupe d’Algérie, la saison dernière. Les critiques envers Amrani vont surtout vers la manière de jouer de son équipe, « qui ne convainc pas » ainsi que le recrutement estival jugé « médiocre, malgré les moyens colossaux mis à la disposition de l’équipe par le groupe Madar-Holding ». Si la critique des supporters est à la limite du compréhensif, d’autres sources évoquent une manipulation interne contre sa personne. Ceci, dans l’optique de tacler, par l’occasion, Saïd Allik, que certaines personnes au sein même de la direction du club, veulent s’en débarrasser.

Et puisque le directeur sportif avait déjà déclaré qu’un départ de Amrani sera suivi par le sien, ses « détracteurs » veulent, à vrai dire, arriver à leur but par l’intermédiaire du coach. Pis encore, l’on évoque même en interne des « propositions » faites au P-dg du groupe Madar-Holding, Charaf-Eddine Amara, concernant des entraîneurs et dirigeants qui pourraient prendre le relais. Des propositions qui ne datent pas d’aujourd’hui, mais depuis plusieurs mois déjà, soit au moment où l’équipe écrasait tout sur son passage. Cela prouve, si besoin est, que cette « guerre » n’a aucun lien avec l’aspect sportif ou le rendement de l’équipe. Le pire, c’est que les initiateurs de cette campagne contre Allik et Amrani manipulent une partie de supporters ainsi que des représentants de médias, lesquels, à leur tour, influent sur d’autres personnes pour que cet acharnement contre les deux hommes prenne de l’ampleur. Que va-t-on faire du côté de l’actionnaire majoritaire ? Jusqu’à l’heure, rien ne se profile à l’horizon, même si on parle d’une réunion d’urgence Amara - Allik – Amrani pour voir plus clair et prendre les décisions qui s’imposent. Dans le cas où le maintien du coach sera décidé, nul doute que cela ne réglera pas systématiquement les choses, puisque la mauvaise graine au sein du club continuera son « sale boulot » pour arriver à ses fins. C’est cette mauvaise graine, justement, qu’il faut éradiquer pour espérer une suite dans la sérénité, quelle que soit, ensuite, l’identité de l’entraîneur et du directeur sportif qui seront sur place pour la seconde moitié de la saison.