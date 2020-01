Arrivé libre à la Juventus l’été dernier, Adrien Rabiot a vécu une première moitié de saison délicate dans le Piémont. Peu utilisé par Maurizio Sarri, le milieu de terrain a suscité de nombreuses interrogations en Italie. Au point d’être annoncé possible partant après seulement six mois dans la Botte. Ces dernières semaines, le nom de Rabiot a été annoncé dans le viseur de Lyon et d’Arsenal notamment. Un échange avec Paul Pogba (Manchester United) a même été évoqué en Angleterre. Mais qu’en pense le principal intéressé ? Le joueur est sorti du silence après la victoire contre Cagliari (4-0), lundi. « Mon avenir est toujours à la Juve », a assuré l’international français aux médias italiens. « Désormais je me sens bien physiquement et je pense que 2020 sera une année positive. Je suis très heureux ici. Le championnat italien n’est pas facile, mais je m’adapte petit à petit aux caractéristiques de la Serie A », a-t-il poursuivi. Titularisé quatre fois lors des cinq derniers matchs disputés par son équipe, Rabiot commence à convaincre Maurizio Sarri et n’a donc pas l’intention de partir en janvier.