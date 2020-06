Ancien demi-offensif du CR Belouizdad, du RC Kouba et de l'O Médéa dans les années 80-90, Rachid Abdessamia a rendu l'âme, hier, des suites d'une longue maladie. Le défunt a été inhumé, hier après-midi, au cimetière d'El Madania (anciennement Clos-Salembier). En cette douloureuse occasion, la rédaction sportive de L'Expression se joint à la peine de la famille du défunt et l'assure de sa profonde sympathie. à Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.