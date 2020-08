L'entraîneur algérien Rachid Belhout, est décédé, hier, à l'âge de 76 ans, suite à un accident de la circulation en France, en compagnie de son frère. Diplômé de Heysel, Rachid Belhout avait commencé sa carrière d'entraîneur dans le club belge du Royale Jeunesse Arlonaise, avant de passer par le Luxembourg et la France. En 2005-2006, il tente sa première expérience en Algérie avec l'ES Sétif, club de sa ville natale. Ceci, avant de faire des passages à l'ASO Chlef, le MCE Eulma, l'USMA et la JSK. Avec cette dernière, il a remporté la coupe d'Algérie 2011, une année après avoir gagné la coupe de Tunisie avec l'Olympique de Béja. Il a aussi entraîné le CS Constantine. En cette douloureuse circonstance, la rédaction sportive de L'Expression se joint à la peine de la famille du défunt et l'assure de sa profonde sympathie.