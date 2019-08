Ciblé par des insultes racistes sur les réseaux sociaux ces derniers jours après son penalty raté à Wolverhampton (1-1), la semaine passée, Paul Pogba (26 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) n’est pas resté les bras croisés. Après avoir été défendu par son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, le milieu de terrain de Manchester United s’est fendu d’un message fort pour annoncer la poursuite de la bataille contre ce fléau. « Mes ancêtres ont souffert pour que ma génération soit libre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir prendre le bus et même jouer au football. Les insultes racistes sont le reflet de l’ignorance et ne peuvent que me motiver à me battre pour la prochaine génération », a indiqué le champion du monde tricolore sur Twitter, accompagnant son message d’un cliché de son père, de Martin Luther King Jr avec son fils dans les bras. Un joli discours plein de sagesse.