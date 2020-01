La CAF a désigné l’Algérienne Radia Fertoul, Instructeur féminin régional C, après avoir conclu avec succès son cours d’Instructeur, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) hier sur son site officiel. Mlle Fertoul, présidente de la Commission du football féminin et membre du Bureau fédéral de la FAF, a reçu une notification de sa nomination d’Instructeur régional C pour une période d’une année, par l’instance continentale, a ajouté le communiqué de la FAF. Durant cette période, elle sera amenée à effectuer des tâches au niveau local, à participer à des cours de recyclage, ainsi qu’à prendre part aux activités de la CAF. A la fin de la période susmentionnée, elle sera soumise à une nouvelle évaluation. Enfin, il faut noter que la CAF peut assigner Mlle Fertoul à des tâches à tout moment afin de la maintenir à jour concernant toutes les nouvelles tendances du jeu.