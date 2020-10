Recruté dans les derniers instants du mercato par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Rafinha (27 ans) a livré ses premières impressions au micro de PSGTV. L'international brésilien ne cache pas son bonheur. «La vérité c'est que c'est une immense joie, j'avais très envie de venir quand j'en ai eu la possibilité et l'opportunité. Pouvoir vivre ce moment est incroyable! Forcément, il y a la nervosité que ça représente de signer le dernier jour pour un club de cette envergure, ça a été difficile mais tout finit bien. (...) C'est incroyable de pouvoir arriver dans un club comme Paris», savoure l'ancien Barcelonais. «Sur le plan personnel, je veux atteindre le même niveau que celui de la saison passée, poursuit-il. Je me sens capable de pouvoir encore grandir comme footballeur, d'apprendre auprès de mes coéquipiers. Sur le plan collectif, je viens pour gagner le plus de titres possibles.» Pour s'attacher les services de Rafinha, le PSG a déboursé 3 millions d'euros sous forme de bonus, avec également 35% sur une éventuelle revente pour le Barça.