Aymen Rahmani, le joueur du Mouloudia, a été contraint de quitter le stage de l’Equipe nationale des U20. Pour cause, il a été testé positif au Covid-19, à en croire plusieurs sources, avec une charge virale minime. Ce qu’il faut relever, dans ce sillage, c’est que ce cas, le deuxième au sein du groupe des Verts, n’a pas été mentionné, comme le premier, sur le site de l’instance fédérale. Et dire que cette dernière, par l’intermédiaire de sa commission médicale, oblige les clubs à signaler les cas et les noms des contaminés sur leurs supports de communication officiels.