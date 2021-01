Mino Raiola a répondu à Josep Maria Minguella, prochain vice-président du FC Barcelone si Emili Rousaud est élu, lequel annonçait la possible venue d'Erling Haaland (20 ans). Il a démenti avoir discuté de sa possible signature dans le club catalan. «Fake news! Je n'ai jamais parlé à un candidat à la présidence de Barcelone au sujet de Haaland et je ne le ferai pas. S'il y a un nouveau président élu en janvier, il peut m'appeler», a-t-il précisé à Sport1. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international norvégien ne paraît donc pour l'instant pas proche d'un accord avec les Blaugranas. Et compte tenu leurs difficultés financières, il devrait leur être bien compliqué de le faire venir, ces prochains mercatos. Auteur de 17 buts et 3 passes décisives en 14 matchs, toutes compétitions confondues, Erling Haaland est l'un des joueurs les plus convoités d'Europe.