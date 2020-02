Mino Raiola était présent pour la demi-finale aller de coupe d’Italie jeudi entre le Milan AC et la Juventus (1-1). L’agent de Paul Pogba en a profité pour ouvrir la porte à un retour du milieu de terrain français à la Juve. «Comme pour Ibra, l’Italie est aussi une deuxième maison pour Pogba et cela ne le dérangerait pas de rentrer à la Juve, mais nous en parlerons après l’Euro...», a glissé le représentant dans des propos relayés par RMC. Avant de développer son propos : «Il veut jouer au plus haut niveau, mais il ne peut certainement pas s’échapper maintenant si les choses ne vont pas bien...» Pogba souhaitait quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Finalement, le Champion du monde 2018 est resté chez les Red Devils, où sa saison est gâchée par une blessure. Touché à la cheville fin septembre et opéré début janvier après une rechute, le Tricolore doit faire son retour à la compétition début mars.