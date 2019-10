Il ne semble plus y avoir de place pour Ivan Rakitic, à Barcelone. Pilier du FC Barcelone ces dernières saisons, le Croate n’a disputé que six rencontres toutes compétitions confondues, cumulant 186 minutes de jeu. Une situation qui, forcément, agace le principal concerné. «Je ne suis pas là pour me balader en ville et aller à la plage», a récemment déclaré le milieu de terrain. «Je veux jouer, pas seulement faire partie de l’équipe». On ne compte plus les clubs qui, à travers l’Europe, font les yeux doux à Ivan Rakitic. Ce dernier semble notamment avoir la cote en Italie, où après la Juventus et l’Inter, une autre écurie de Série A serait tombée sous son charme. En effet, d’après les informations de Sport, le Milan AC aurait coché le nom du milieu du FC Barcelone. Ce dossier pourrait se régler, cet hiver, selon la presse espagnole, pour un montant total de 30 millions d’eurods.