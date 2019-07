Si Nelson Semedo et Ousmane Dembélé sont jugés intouchables, ce n’est pas le cas de tout le monde au FC Barcelone. Selon Sport, le club catalan cherche à se séparer de deux joueurs au cours du mercato estival : Ivan Rakitic et Philippe Coutinho. La trentaine dépassée, le milieu de terrain croate est poussé vers la sortie par ses dirigeants, en dépit de sa volonté répétée de prolonger son contrat, qui expire en juin 2021. Une requête tombée dans l’oreille d’un sourd, puisque la formation espagnole, désireuse d’associer Arthur et Frenkie de Jong à Sergio Busquets dans l’entrejeu, estime que c’est le moment idoine pour récupérer un joli chèque d’environ 40 millions d’euros en échange de l’ancien Sévillan, surveillé de près en Angleterre et en Italie. De son côté, le milieu offensif brésilien pourrait faire les frais de l’arrivée récente d’Antoine Griezmann. N’ayant pas réussi à s’imposer au cours des 18 derniers mois, le récent vainqueur de la Copa America garde une belle cote sur le marché des transferts et pourrait lui aussi rapporter une belle somme en cas de vente. Sur les rangs, Manchester United pourrait passer à l’action dans ce dossier. Autre option à ne pas négliger, la possibilité d’un échange des deux joueurs plus une somme d’argent contre Neymar. Pour le moment, le Paris Saint-Germain reste inflexible et préfère récupérer les 222 millions d’euros investis sur l’attaquant brésilien en 2017.