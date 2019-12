Ivan Rakitic traverse une bonne passe au FC Barcelone. Le Croate reste sur 3 titularisations de suite et le joueur s’est montré particulièrement à son aise sur le terrain. Une situation bien éloignée de son début de saison. Cantonné à un rôle de remplaçant, le joueur de 31 ans n’avait eu que très peu la chance de s’illustrer. Un rôle de second couteau qui ne le satisfaisait pas et qui l’avait amené à envisager un départ lors du prochain mercato hivernal. Alors que Manchester United et l’Inter se seraient positionnés sur ce dossier, le FC Barcelone aurait pris une décision de taille sur l’avenir d’Ivan Rakitic. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait pris la décision de ne pas se séparer d’Ivan Rakitic lors du prochain mercato hivernal. Le Croate aurait changé de mentalité et beaucoup au sein du club auraient changé leur regard sur lui. Ivan Rakitic occupe actuellement la place de troisième homme au sein du milieu de terrain au côté de Frenkie de Jong et de Sergio Busquets et en interne, on aurait la conviction qu’Ivan Rakitic pourrait redresser l’équipe grâce à ses performances. Ainsi, un transfert serait définitivement exclu.