Cité parmi les joueurs qui pourraient potentiellement être inclus dans un deal entre le PSG et le FC Barcelone pour le transfert éventuel de Neymar, Ivan Rakitic ne compte pas se laisser faire. Selon El Chiringuito, le milieu de terrain croate ne souhaite toujours pas quitter la formation catalane, avec laquelle il reste sous contrat jusqu’en juin 2021. Malgré les récentes déclarations d’Ernesto Valverde sur un possible recul dans la hiérarchie, le vice-champion du monde ne veut rien entendre. L’émission espagnole rajoute par ailleurs que l’ancien joueur de Schalke 04, très agacé, a demandé à son agent de ne rien accepter, ne voulant pas servir de monnaie d’échange, quel que soit le deal. Une position qui pourrait sérieusement compliquer la tâche du Barça, jusqu’ici désireux d’envoyer Rakitic et Philippe Coutinho, plus une somme d’argent, vers Paris.