Entre Sergio Ramos et le Real Madrid, l'histoire devrait finalement continuer! En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central madrilène a pourtant été annoncé sur le départ du champion d'Espagne en titre ces derniers mois. Mais selon les informations du quotidien madrilène Marca ce vendredi, le capitaine des Merengue semble bien parti pour rester au sein de la Maison Blanche. En effet, jugée «impossible» en janvier, la prolongation de Ramos est désormais perçue comme «probable». Car malgré le refus d'une première offre, l'ancien joueur du FC Séville a continué d'avoir des discussions constructives avec le président madrilène Florentino Pérez. Et depuis, malgré l'impact de plus en plus important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le plan financier, le Real a toujours maintenu sa proposition pour son leader. Un dénouement positif paraît désormais attendu.