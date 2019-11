Récemment devenu le premier joueur de l’histoire de la Liga à marquer au moins un but au cours de 16 saisons consécutives, Lionel Messi (32 ans, 5 matchs et 4 buts en Liga cette saison) voit déjà son record égalé, qui plus est par un rival auquel on ne penserait pas forcément au premier abord : Sergio Ramos (33 ans, 10 matchs et 1 but en Liga cette saison) ! Le défenseur-buteur du Real Madrid a en effet fait mouche sur penalty mercredi contre Leganés (5-0), ce qui lui a permis d’ouvrir son compteur en Liga cette saison et de marquer lui aussi pour la 16e saison consécutive en championnat.