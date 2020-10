Souhaitant toujours témoigner de l'arrivée d'un défenseur central, Thomas Tuchel ne cesse d'envoyer des messages subliminaux à Leonardo. En atteste sa décision de positionner Danilo Pereira en défense centrale, samedi, face à Dijon et d'assurer que Marquinhos jouera en milieu de terrain parce que c'est dans cette position que le Brésilien est le plus utile à l'équipe selon lui. Bien que l'avenir de l'entraîneur parisien semble s'inscrire en pointillés, la direction sportive du PSG se pencherait sur le dossier Sergio Ramos selon la presse espagnole. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Sergio Ramos, ne se rapproche toujours pas d'une prolongation. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand avec le capitaine du Real Madrid? La politique du club merengue l'empêche de proposer un nouveau contrat de plus d'une saison aux joueurs âgés de plus de 30 ans. Ce qui coincerait avec Ramos, désireux d'apposer sa signature sur un bail de 2 ans. Néanmoins, le clan Sergio Ramos placerait toujours sa confiance en Florentino Pérez selon AS. «Il n'y a pas de précipitation, il y a une confiance totale en Florentino (Pérez, le président du Real Madrid, ndlr). Avec ce qu'il se passe, ce n'est pas le moment d'en parler.»