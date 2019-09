Le champion du monde français, Raphaël Varane, a répondu à une question, en conférence de presse, au sujet d’un possible match amical entre les Bleus et la sélection nationale algérienne,

championne d’Afrique en titre. Le sujet avait été évoqué il y a quelques jours dans une conférence de presse de Djamel Belmadi. « On n’en a pas parlé entre nous les joueurs. Après je crois que le président (Le Graët, NDLR) est pour », a lancé le défenseur du Real Madrid. « Nous, pourquoi pas, on est prêts. Si on a à jouer ce genre de match, ce sera avec plaisir », a-t-il ajouté. Cette réflexion intervient au lendemain de la prise de parole du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, qui avait expliqué, lors d’une intervention devant la presse, que « ce serait un match de prestige avec une équipe doublement championne du monde ». Présent en 2001 sur la pelouse du Stade de France avec le numéro 19 sur le dos, lors de la victoire française (4-1) dans un match qui n’est pas allé à son terme, Djamel Belmadi avait inscrit le but de l’Algérie sur un coup-franc direct dans le temps additionnel de la première mi-temps. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, sélectionneur d’une Algérie qu’il a menée à la victoire finale lors de la coupe d’Afrique des nations 2019, s’est montré enthousiaste pour l’organisation de cette rencontre. Le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, s’est lui aussi exprimé, cette semaine, sur le sujet : « Depuis que je suis élu, je souhaite que l’équipe de France joue contre l’Algérie. J’ai annoncé à plusieurs reprises vouloir organiser ce match avant la fin de mon mandat en 2020. » Le patron du football français a ajouté : « Je veux que le match se tienne là-bas, car la France a déjà accueilli l’Algérie en 2001, mais nous n’avons jamais obtenu les autorisations en termes de sécurité. » malgré le pessimisme du responsable français, il reste toujours envisageable d’organiser cette rencontre, au mois de mars prochain, à en croire certaines sources. En 2009, un autre match amical avait été planifié, 8 ans après le mauvais souvenir de 2001. La rencontre devait se tenir à Alger, le 11 novembre. Mais l’Équipe de France, qui avait terminé deuxième de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2010 derrière la Serbie, avait dû annuler le match amical pour disputer les barrages contre l’Irlande. Une rencontre entre la France et l’Algérie, respectivement vainqueurs de la Coupe du monde et de la CAN, aurait également pu avoir lieu à l’occasion de la Coupe des confédérations 2021. Cette fois, ce sont les instances sportives mondiales qui s’en sont mêlées, en supprimant récemment cette compétition. Un coup du sort, pour un match qui aura décidément beaucoup de mal à voir le jour. R. S.