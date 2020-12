Le nouveau président du Club sportif amateur (CSA) du MC Oran, Mohamed Bensenouci, a annoncé la réactivation prochaine de trois disciplines sportives, tout en consolidant la section handball, la seule parmi plusieurs autres sections gérées par le CSA, qui a échappé à la disparition.

Elu dimanche soir nouveau président du CSA des «Hamraoua», Bensenouci a déclaré, à l'APS, qu'il a prévu, dans son programme soumis aux membres de l'Assemblée générale, de relancer «dans les meilleurs délais» les sections d'athlétisme, de natation et de basket-ball.

«Un grand club comme le MCO doit retrouver la place qui lui sied au niveau les différentes disciplines sportives, comme il l'a été par le passé. Il est temps de réactiver les sections dissoutes depuis plusieurs années, à l'image de la natation, de l'athlétisme et du basketball», s'est-il engagé.

La section handball, la seule dirigée par le CSA depuis le transfert de celle du football vers la Société sportive par actions (SSPA) après le passage du sport roi en Algérie au professionnalisme en 2010,

bénéficiera, quant à elle, «d'une importance particulière» de la part du nouveau président, a promis ce dernier.

«L'équipe de handball du MCO, au riche palmarès tant au niveau national qu'international, sera bien prise en charge pour récupérer son lustre d'antan, surtout qu'elle devrait retrouver la division d'Excellence dès la nouvelle saison», a encore dit Bensenouci, qui a occupé le poste de vice-président au sein de l'ex-staff dirigeant du club oranais.

Outre ces projets, le successeur de Tayeb Mehiaoui, qui est passé à la tête du CSA/MCO depuis août dernier, a promis aussi de réhabiliter le siège du club, sis au boulevard Abane Ramdane et qui se retrouve depuis un bon bout de temps dans un état de délabrement très avancé.

Le même responsable a fait savoir, au passage, que le CSA, détenteur de la majorité des actions de la SSPA du club, «va travailler en étroite collaboration avec la direction de l'équipe de football pour lui permettre d'être affiliée à une entreprise économique», poursuivant que la création «d'une académie de football» figure également parmi ses priorités.