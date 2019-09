Le CA Bordj Bou Arréridj, pensionnaire de Ligue 1, lancera « prochainement » la réalisation d’un centre de formation, a-t-on appris lundi auprès du directeur général de la société sportive (SSPA) du club, Nadir Bouzenad. Toutes les procédures administratives ont été accomplies et la réalisation de cette structure au milieu de la forêt urbaine Boumergad débutera « à la fin du mois

d’octobre prochain » au titre d’une convention conclue entre la direction de la jeunesse et des sports et l’Office omnisports de Bordj Bou Arréridj, a précisé la même source. Ouverte aux enfants âgés entre 7 et 13 ans, cette académie s’inscrit dans le cadre du projet ambitieux du club de former les jeunes talents, selon la même source.

Bouzenad a également indiqué que son administration est parvenue à un accord avec le complexe sportif du 20-Août de Bordj Bou Arréridj pour l’exploitation et la gestion de ce stade pour 3 ans. Cela, a-t-il noté, permettra au club de lancer certains investissements pour permettre aux supporters d’assister aux matchs dans « des conditions bonnes et convenables » . D’autre part, le DG a salué « le bon » démarrage du club dans le championnat national estimant que le chemin reste long pour parvenir à l’objectif initialement tracé de jouer les premiers rôles et de construire un club professionnel « au sens plein du terme ».