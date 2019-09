Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda a mis l’accent, samedi, sur l’impératif achèvement des travaux d’aménagement et la réception, avant le 10 octobre prochain, des stades du 20-août 1955 de Belouizdad, de Rouiba, de Mohammadia et de Dar El Beida. S’exprimant lors d’une visite de travail et d’inspection l’ayant conduit à nombre de chantiers d’infrastructures sportives, Sayouda a relevé la nécessité d’achever, avant le 10 octobre prochain, les travaux au niveau de ces 4 stades car étant homologués par la LFP pour accueillir les différents matchs des Ligue 1 et 2, et garantir des espaces d’entrainements en prévision de la participation des clubs algérois aux différentes compétitions internationales. Le wali d’Alger a rappelé les entreprises et les bureaux d’études chargés de la réalisation des travaux d’aménagement de la nécessité de « respecter les délais de réception et des normes de sécurité à l’intérieur de ces structures sportives », d’autant, a-t-il dit, que la capitale pâtit d’un déficit en matière d’infrastructures sportives. Certains stades n’ont pas été homologués cette année pour raison de travaux, a-t-il précisé, soulignant que l’achèvement des travaux au niveau de ces stades dans les délais fixés devra réduire la pression sur le stade de Bologhine et du 5-Juillet, et permettre à toutes les équipes sportives d’organiser des rencontres « en toute tranquillité ». Le wali a fait savoir qu’une enveloppe de plus de 50 milliards de centimes du budget de la wilaya a été dégagée pour l’aménagement et la réhabilitation de ces stades, à l’exception du stade de Rouiba qui a été financé dans le cadre d’un budget communal.