La pelouse du stade de 40000 places relevant du complexe sportif en cours de réalisation à Oran sera réceptionnée en mars 2020, a indiqué la start-up franco-algérienne Natural Grass chargée des travaux. Il s'agit d'une pelouse hybride AirFibr, une technologie unique de pelouse hybride destinée aux terrains de football et rugby de haut niveau ainsi qu'aux grands stades sportifs. Néanmoins, l'opération accuse un retard sensible, alors que l'entreprise en question est installée depuis plus d'une année. Une situation qui a suscité la colère du nouveau wali d'Oran lors d'une récente visite d'inspection sur les lieux. Natural Grass a réalisé les pelouses de plusieurs stades en France (Saint-Etienne, Angers, Lille, Toulouse et Metz, entre autres), et conçu les terrains d'entraînement du Real Madrid et d'Arsenal. Natural Grass, qui a également remporté l'appel d'offre inhérent à la réalisation de la pelouse du nouveau stade de Tizi Ouzou (50 000 places) en cours de construction, fournira au stade d'Oran, quatre pelouses hybrides AirFibr, deux pelouses en gazon naturel et trois pistes d'athlétisme.