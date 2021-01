Mieux vaut tard que jamais! Le 31 mars de l'année en cours sera marqué par la livraison du stade olympique d'Oran, soit 10 ans après le lancement des travaux et 14 ans après l'inscription du projet. Le Village méditerranéen sera réceptionné le 30 juin de la même année. Le complexe nautique sera livré le 30 septembre 2021. C'est ce que l'on relève du communiqué rendu public par le ministère de la Jeunesse et des Sports, faisant état «des livraisons des infrastructures concernées par les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, dans les délais à travers l'engagement des entreprises en charge de la réalisation sur de nouvelles échéances, notamment». La cérémonie d'ouverture de cette compétition d'envergure régionale est prévue dans 18 mois, d'où la réunion lundi. Celle-ci a regroupé, outre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, la secrétaire d'Etat chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, le président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, ainsi que les membres du Comité d'organisation des JM-2022. Les présents ont réitéré «leur engagement pour la réussite des JM d'Oran, en consolidant les acquis réalisés et corrigeant les insuffisances enregistrées». Sur le plan de la communication et la promotion des JM-2022 au niveau national et international, le MJS a appelé à l'élaboration de programmes sur les chaînes de télévision et de radio publiques dédiés à l'événement et l'aménagement d'un Centre de presse. Sur le plan sanitaire, il a été décidé de réunir les membres du Comité d'organisation tous les 2 mois jusqu'au début des JM-2022 à l'effet d'assurer une coordination intersectorielle optimale. Les participants à la réunion du COJM ont également décidé de la mise en oeuvre d'un plan de formation pour les jeunes volontaires et des guides et l'adoption des programmes des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux. Le Stade olympique d'Oran est un stade omnisports en cours de construction, dont la capacité est de 40 143 places et revêtu d'un gazon naturel. Il est situé dans l'arrondissement de Belgaïd de la commune de Bir El Djir dans la banlieue Est d'Oran. Le club qui sera domicilié est le MCO. Le projet du lancement du complexe olympique, ainsi, que celui du stade a été lancé en décembre 2006, le stade devait accueillir 75 000 places au départ, mais cette capacité a été revue subitement à la baisse, jusqu'à 40 000 places. Le lancement officiel des travaux a eu lieu en juin 2010. Une enveloppe budgétaire de 142,3 millions de dollars américains a été affectée à la construction du stade. Répondant aux normes internationales les plus sévères en matière de football ou d'athlétisme, le stade d'Oran sera en mesure d'accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau. La prochaine édition des JM, que l'Algérie abritera pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli celle de 1975 à Alger, est prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.