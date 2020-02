Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé que le secteur de la jeunesse et des sports sera renforcé, cette année, par 22 piscines semi-olympiques en cours de réalisation. Lors d’une visite d’inspection effectuée dans plusieurs chantiers d’infrastructures sportives, éducatives et de travaux publics au niveau de la circonscription administrative de Dar El Beida, Cherfa a affirmé que la capitale sera renforcée, graduellement, lors de l’année en cours, de 22 piscines semi-olympiques auxquelles un budget de 8 mds DA a été alloué. Avec la réception de ces piscines, le nombre de ces infrastructures sportives atteindra 41, en plus de l’inscription de nouveaux projets pour la couverture de tous les quartiers.