Vingt victoires et un match nul en 21 journées. Soixante-et-un points sur 63 possibles. En s'imposant samedi soir sur la pelouse de Tottenham (0-1), grâce à un but de Roberto Firmino, Liverpool a poursuivi son début de saison exceptionnel. Jamais une équipe n'avait amassé autant de points à ce stade de la saison dans l'histoire des cinq grands championnats européens. De quoi réjouir Jurgen Klopp ? A peine… " Je ne ressens rien de spécial, a répondu le manager allemand. Je suis dans le football depuis 50 ans, et si on m'avait parlé de ce record avant la saison, j'aurais dit que c'était impossible. Maintenant qu'on l'a fait je ne ressens rien.

Je ne sais pas ce qui cloche chez moi. " En réalité, et en toute logique, Klopp sait simplement que ce record ne vaudrait pas grand-chose si Liverpool ne remportait pas le championnat à la fin de la saison. " Quand quelqu'un vous remet un trophée, c'est terminé, mais d'ici là vous devez vous battre, a expliqué l'ancien coach de Dortmund. Ce n'est que le début. On doit continuer parce que nos adversaires sont forts. Pep Guardiola ne va pas abandonner. " Au classement, Liverpool possède toutefois une marge très importante: 16 points d'avance sur Leicester, qui a joué un match de plus, et 17 sur Manchester City. Il faudrait ainsi une terrible baisse de régime des Reds, invaincus depuis plus d'un an désormais en championnat.

Au passage, les 104 points récoltés par Liverpool depuis 38 rencontres constituent un nouveau record en Premier League également. C'est mieux que les 102 points du Chelsea de José Mourinho en 2004-2005 et… du Manchester City de Guardiola en 2017-2018

Real Madrid : Kanté au même prix que Pogba ?

Ngolo Kanté pourrait quitter Chelsea l'été prochain pour rejoindre le Real Madrid. C'est ce qu'affirment certains médias britanniques ce samedi. On connait depuis longtemps l'admiration que porte Zinedine Zidane au milieu de terrain des Blues. Cette possibilité de voir l'ancien joueur de Leicester débarquer du côté de Bernabeu avait été évoquée l'été dernier mais Frank Lampard avait su convaincre son joueur de poursuivre l'aventure. En coulisses le joueur ne serait pas insensible à cette marque d'intérêt de la part du club espagnol et de son entraîneur. Reste à savoir la position des dirigeants madrilènes. Déjà réticents à recruter Paul Pogba en raison de son prix élevé, c'est presque autant que serait valorisé Ngolo Kanté. Chelsea demanderait 120 millions d'euros minimum pour laisser filer l'international français selon le Sun. Outre le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus sont d'autres pistes évoquées par le journal anglais.

Tottenham : Mourinho rumine contre la VAR

José Mourinho est un homme en colère. L'entraîneur portugais n'a pas du tout apprécié la décision de Michael Oliver de ne pas faire appel à la VAR sur la vilaine faute d'Andrew Robertson sur Japhet Tanganga lors de la défaite de Tottenham contre Liverpool (0-1), samedi en Premier League. " Ils ont eu de la chance. Ils auraient très bien pu terminer le match à 10, mais à ce moment-là, dans le bus de la VAR, ils étaient en train de prendre le thé et ils n'ont pas vu Robertson, qui aurait mérité un carton rouge ", a pesté le manager londonien devant les journalistes. Une action qui aurait pu tout changer dans cette rencontre indécise.

Inter Milan : Accord trouvé avec Eriksen

Christian Eriksen, le milieu de terrain de Tottenham, se serait entendu contractuellement avec les dirigeants de l'Inter Milan. D'après les informations du journal italien La Gazzetta dello Sport, le footballeur danois aurait trouvé un accord pour la signature d'un contrat jusqu'en 2024 avec les Nerazzurri. La partie n'est pour autant pas gagnée, puisque les deux formations doivent désormais s'entendre. Les Spurs réclameraient 20 millions d'euros pour le joueur de 27 ans, qui rappelons-le a entamé les derniers mois de son bail avec l'équipe londonienne.

Ajax : Babel retrouve son cocon

Comme attendu, l'ailier Ryan Babel (33 ans, 20 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) retrouve l'Ajax Amsterdam le temps d'un prêt. Un renfort de poids pour les Lanciers, qui se sont facilement mis d'accord avec Galatasaray pour boucler l'opération. De retour aux Pays-Bas, le Batave effectuera sa troisième pige avec son club formateur, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, après un premier passage entre 2003 et 2007, puis un autre lors de la saison 2012-2013.

FC Barcelone : Xavi, Al Sadd confirme

Le FC Barcelone a fait de Xavi sa priorité pour prendre la succession d'Ernesto Valverde, très décrié ces dernières heures. Le retour de la légende vivante catalane, à la tête d'Al Sadd, semble même en très bonne voie de l'avis du directeur sportif du club qatari, Muhammad Ghulam Al Balushi. " Il y a actuellement des négociations entre Xavi et le FC Barcelone, et nous lui souhaitons de réussir partout où il ira ", a avoué le dirigeant, un brin résigné et relayé par la chaîne Alkass. Une véritable bombe, qui place Valverde plus que jamais sur la sellette... Les médias espagnols s'en réjouissent et annoncent même une décision imminente. Xavi a rencontré le directeur du football barcelonais Eric Abidal samedi soir, pour évoquer une possible collaboration. Ça sent bon le retour du champion du monde 2010 au Camp Nou !

PSG :Tuchel impressionnépar Icardi

Depuis son arrivée en provenance de l'Inter Milan, l'été dernier, Mauro Icardi a conquis les supporters du PSG. Auteur de 17 réalisations en 19 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, donc un récent triplé face à Saint-Etienne, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, l'international argentin a relégué Edinson Cavani au statut de remplaçant de luxe. Mais il a surtout impressionné son entraîneur, Thomas Tuchel. " Je ne vais pas parler de transfert ici, si on aura l'occasion d'acheter ou pas mais je suis très impressionné honnêtement. On s'est rencontré ici pour la première fois et il m'impressionne. Il est super fiable, il est top top professionnel. Il comprend le foot tactiquement à un très haut niveau. Il travaille défensivement. Il est efficace, très efficace. Comment il joue, comment il travaille pour l'équipe, comment il respecte les espaces pour lui en attaquant, je suis super content ", a confié le technicien allemand. Pour rappel, le club de la capitale dispose d'une option d'achat (environ 70 millions d'euros) pour définitivement conserver Mauro Icardi à l'issue de l'exercice 2019-2020.