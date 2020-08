Le nouveau directeur sportif de l'USM Alger, Antar Yahia, a déclaré, hier, que le recrutement du gardien de but remplaçant de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1) Alexis Guendouz (24 ans) était sur la bonne voie. «L'engagement de Guendouz est sur la bonne voie. Nous sommes en discussions avec l'AS Saint-Etienne, ça ne saurait tarder pour faire concrétiser le transfert», a indiqué Antar Yahia sur les ondes de la Radio nationale. Antar Yahia a pu rallier Alger, dimanche dernier, à bord d'un vol de rapatriement d'Algériens bloqués en France. L'ancien capitaine de l'Equipe nationale est confiné actuellement dans un hôtel de la capitale, dans le cadre des mesures sanitaires contre le coronavirus. Interrogé sur le milieu défensif Tahar Benkhelifa, dont le prêt d'une saison en provenance du Paradou AC a pris fin, le responsable usmiste a assuré qu'il tenait toujours aux services de cet élément, convoité également par le MC Alger. «À l'instar de Guendouz, nous sommes également sur le point de boucler le dossier Benkhelifa. Je l'ai eu, hier, (jeudi, Ndlr) au téléphone, c'est un joueur de qualité, à qui on tient énormément», a-t-il ajouté. Tout en s'abstenant à dévoiler les noms des autres éventuelles recrues estivales du club algérois, Antar Yahia a estimé que l'objectif «est d'instaurer une concurrence loyale, tout en établissant une certaine hiérarchie que tout le monde doit respecter. Nous allons créer une homogénéité dans l'effectif, en engageant des joueurs selon les besoins définis par le staff technique». Enfin, l'ancien manager général de l'US Orléans (Ligue 2/ France) de 38 ans, a regretté le «manque de visibilité», par rapport à l'absence d'une date fixant le début de la nouvelle saison 2020-2021. «C'est assez compliqué de ne pas avoir une visibilité par rapport au début de la prochaine saison. Nous sommes dans le flou, du moment que nous n'avons pas pu encore entamer notre programme de préparation qui va s'étaler sur 8 semaines», a-t-il conclu. La période des transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi 5 août et se prolongera jusqu'au 27 octobre. Le coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore

été fixé par la Fédération algérienne (FAF). R. S.