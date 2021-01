L'assemblée générale des actionnaires de la SSPA du WA Tlemcen, tenue jeudi, a élu un nouveau conseil d'administration et son président. En présence de 14 membres, Réda Abid a été élu comme PCA, après avoir assuré cette fonction à titre intérimaire depuis septembre dernier. Cette AG a procédé à la constitution d'un nouveau conseil d'administration composé de six membres, en plus du président. Parmi les mem-bres en question, il y a lieu de noter le retour d'Abdelkrim Yahla, qui était pressenti pour reprendre le poste de PCA, sauf qu'il a décliné la proposition se contentant de réintégrer le conseil.

Le premier dossier que devra trancher le nouveau conseil d'administration est celui relatif à la désignation d'un nouvel entraîneur en chef pour remplacer Aziz Abbès dont le contrat a été résilié lundi dernier à l'amiable pour «mauvais résultats».