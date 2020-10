Le conseil d'administration de la SSPA du WA Tlemcen a désigné Réda Abid comme nouveau président de cette instance en remplacement de Nacereddine Souleyman. L'installation officielle du nouveau président, jusque-là membre actionnaire au sein de la SSPA, a eu lieu lundi, selon le manager général du club, Youcef Rahal, informant au passage que le désormais ex-président du conseil d'administration s'est retiré de son poste «pour postuler à un nouveau mandat à la tête du club sportif amateur (CSA) du WAT, car le règlement interdit le cumul de fonctions». L'AG élective du CSA est prévue pour dimanche prochain. Par ailleurs, la direction des Zianides, qui retrouvent l'élite après sept saisons passées dans les divisions inférieures, a bouclé son opération de recrutement, après avoir acté, dimanche soir, les arrivées de l'attaquant Zerman (ex-RC Arbaa) et du défenseur central Khiat (ex-CA Bordj Bou Arréridj), apprend-on de même source. Ces deux joueurs s'ajoutent à huit autres recrues, au moment où le staff technique, dirigé par Aziz Abbès, a décidé de ne garder que 13 éléments de l'effectif de l'exercice passé. Une décision motivée, selon le manager général du club, par «la nécessité d'injecter du sang neuf à l'équipe afin de pouvoir faire face aux défis qui l'attendent la saison prochaine qui s'annonce très difficile avec la présence de 20 clubs». Auparavant, le WAT, qui a disputé, vendredi passé, son premier match amical dans le cadre de sa préparation d'intersaison (défaite à domicile contre le CS Constantine 2-1), a recruté les joueurs suivants: Belalam (O Médéa), Amiri (RC Arbaa), Ibouziden (AS Aïn M'lila), Bencheikh et Belaribi (ASM Oran), Zenasni (JSM Béjaïa), Aïch (USM Bel Abbès) et Benamrane

(ASO Chlef).