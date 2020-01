Le cycliste algérien Youcef Reguigui a décroché la deuxième place de la septième et dernière étape de la course cycliste Tropicale Amissa-Bongo, disputée dimanche entre Owendo et Libreville sur une distance de 128 km, alors que le maillot jaune du vainqueur final est revenu au Français Jordan Levasseur. Reguigui a pris la deuxième place avec un temps de 2h49:56, devancé par le Français Manzin Lorrenzo (2h49:56), alors que la troisième place a été décrochée par l’Italien Minali Riccardo (2h49:56). Au classement général, Youcef Reguigui a terminé l’épreuve à la 4e place avec un chrono de 22h22:29, soit à 6 secondes seulement du Français Jordan Levasseur qui a enlevé le maillot jaune de ce tour devant l’Erythréen Natnael Tesfazion.