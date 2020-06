Le stade chahid Hamlaoui de la wilaya de Constantine a bénéficié d'un «important» projet de réhabilitation en prévision de la CHAN-2022, a-t-on appris auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

«Ce projet de réhabilitation est scindé en trois opérations pour lesquelles une enveloppe financière globale de 60 milliards de dinars a été allouée», a indiqué, à l'APS, Kamel Kainnou, rappelant que la FAF avait désigné ce stade pour abriter des rencontres du championnat d'Afrique des nations, réservé aux joueurs locaux.

La première opération consiste en la mise à niveau de la pelouse de ce stade, ainsi que la rénovation de la tribune et de l'affichage électronique, tandis que la deuxième opération porte sur la réalisation d'un terrain d'entraînement doté d'une pelouse naturelle à proximité de ce stade, a-t-il expliqué.

La troisième opération sera consacrée à l'aménagement d'une billetterie électronique à travers l'installation de 13 accès dotés par la technologie de contrôle électronique des billets, a souligné le même responsable. L'étude de ce projet «tire à sa fin» et les démarches d'usage pour la désignation des entreprises de réalisation ont été parachevées alors que les cahiers des charges ont été approuvés par la commission de marchés publics de la wilaya, a ajouté Kainnou, assurant que les travaux de ce projet seront entamés «au mois de septembre prochain».

à noter que le terrain du stade Chahid Hamlaoui de Constantine, qui a acquis le statut de stade international, a été fermé le 11 mars dernier

en raison de la dégradation de sa pelouse, amenant le CS Constantine à déménager au stade Ramdane Benabdelmalek, homologué par la LFP.