Décidément, les affaires sont bonnes au Brésil pour le Real Madrid. Après Vinicius Jr. et Rodrygo Goes, débauchés respectivement au Flamengo et à Santos, un autre crack auriverde devrait débarquer dans les tout prochains jours à la Maison Blanche. Son nom: Reinier Jesus Carvalho, alias Reinier. Lui aussi est un joueur à vocation offensive et, à 17 ans, jouit d’une belle réputation dans son pays. Surnommé le « nouveau Neymar », le natif de Brasilia n’a fait ses débuts professionnels avec le Flamengo qu’en juillet dernier, en Copa Libertadores, mais avait déjà tapé dans l’œil de nombreux grands clubs européens. Notamment en Espagne, où le FC Barcelone et l’Atlético Madrid le suivaient de près. Et ce sont donc les dirigeants merengues qui vont rafler la mise. A un bon prix, a priori. Selon le site Goal, tout serait réglé entre les deux clubs, qui auraient trouvé un accord pour un transfert de 35 millions d’euros.

Une somme importante pour un joueur qui a encore tout à prouver au plus haut niveau, mais le Real Madrid serait parvenu à arracher l’international brésilien U17 et U23 à la concurrence pour la moitié de ce que réclamait initialement le Flamengo. Reste à savoir quand Reinier débarquera à Santiago-Bernabeu.

Si sa signature ne serait pas attendue avant le 19 janvier, jour de son 18e anniversaire, rien ne dit qu’il finira la saison en Espagne. La possibilité pour lui d’évoluer au sein du Castilla, l’équipe réserve madrilène, existe, mais le milieu offensif pourrait finalement rester dans son club actuel jusqu’en juin. Avant de faire le grand saut.