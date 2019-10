Algérie-France est sur les bons rails. Au micro de RMC dans Breaking Foot, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, a confirmé que l’organisation de ce match entre les sélections des deux pays était en bonne voie même si l’heure est encore aux pourparlers. « Nous avons commencé un peu à déblayer le terrain », a confirmé Kheïreddine Zetchi, faisant le compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue lundi, avec son homologue français Noël Le Graët.

« Nous allons nous revoir fin janvier, en Algérie. Nous allons recevoir le président Noël Le Graët et continuer à parler de l’organisation de ce match », a poursuivi le dirigeant algérien, assurant qu’il y a « la volonté des deux parties d’organiser un match Algérie-France », Insistant sur le fait que le camp français est « enthousiaste à l’idée d’organiser et de venir jouer en Algérie », Kheïreddine Zetchi a ajouté : « Les motivations sont là, les deux fédérations sont parfaitement sur la même longueur d’onde. Selon lui, les deux fédérations doivent simplement approfondir les discussions pour faire face aux « contraintes » posées par le calendrier de la FIFA. « Il y a des matchs de qualification de Coupe du monde », a-t-il notamment relevé, sans pour autant évoquer une date qui serait envisagée. Hautement symbolique en raison de l’histoire commune aux deux pays, la seule rencontre France-Algérie sur le sol français a eu lieu en octobre 2001. Le match avait été interrompu après l’envahissement du terrain par des supporters algériens, alors que le score était de 4-1 pour la France. « Il est temps de faire ce match », avait déclaré en septembre Noël Le Graët, tout en évoquant une nécessaire concertation avec l’Élysée sur ce sujet et des « affaires de sécurité ». À ce sujet, Kheïreddine Zetchi a estimé qu’il n’y avait pas de risque sécuritaire pour les joueurs et le public: « Il n’y a aucun doute là-dessus, l’Algérie est parfaitement apte à recevoir n’importe quelle sélection du monde. »