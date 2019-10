Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions et des 16es de finale « bis » de la coupe de la Confédération aura lieu le mercredi 9 octobre au Caire (18h), a indiqué la Confédération africaine de football. En Ligue des champions, l’Algérie sera représentée par l’USMA et la JSK qui ont éliminé respectivement les Kényans de Gor Mahia et les Guinéens de Horoya Conakry en 16es de finale. En coupe de la CAF, l’Algérie a perdu un de ses représentants, le CR Belouizdad, éliminé par les Egyptiens de Pyramids. Seul le Paradou AC, qui participe pour la première fois de son histoire à une compétition continentale, a réussi l’exploit de se qualifier après avoir écarté de son chemin les Tunisiens du CS Sfaxien.