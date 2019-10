Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda a annoncé la réception pour la semaine prochaine « au plus tard » du stade Abdelkader Kessal à Rouiba (Alger). Sayouda a indiqué que l’entrée en service dudit stade se fera après l’intervention des services de la wilaya pour accélérer la cadence des travaux. Le stade renforcera ainsi le parc des structures sportives et de proximité dans la capitale, a indiqué le wali, pour qui, le stade se veut « un grand soutien » aux équipes des Ligues 1 et 2, ce qui impactera « positivement » le respect des rencontres et la création d’espaces appropriés pour l’entraînement. Les services de la wilaya ont réaménagé récemment plusieurs stades, à l’instar des deux stades, Chahid Omar Berrabah (Dar El Beida) et du 20-Août 1955 de Belouizdad qui accueillera sa prochaine rencontre, au cours de la semaine prochaine.